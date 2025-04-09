Подросток из Москвы мог ослепнуть из-за нежелания снимать однодневные линзы

В отделение офтальмологии детского клинического центра имени Рошаля доставили 16-летнего подростка, который на протяжении трех месяцев не снимал однодневные линзы, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, юноша самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Поводом для обращения стала резкая боль в глазах. Медики привезли подростка в больницу, где ему сделали необходимые исследования и процедуры. Выяснилось, что юноша, предположительно, из-за лени на протяжении нескольких месяцев не снимал однодневные линзы. Во время госпитализации были отмечены также следующие симптомы: слезоточение, светобоязнь, помутнение зрения и отек век.

«Врачи нашли язву роговицы в левом глазу, в правом — инородную субстанцию с ворсинками», — сообщил Mash.

По данным канала, в настоящее время состояние подростка стабилизировалось. Он провел в больнице семь дней. Теперь ему предстоит пройти этап реабилитации. Врачи предупредили, что на протяжении полугода пациенту запрещено пользоваться линзами. Медики считают, что у молодого человека развивалось серьезное воспаление, которое могло закончиться полной потерей зрения.

В министерстве здравоохранения Московской области РИА Новости сообщили, что подростку провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии. Своевременное вмешательство медиков позволило снизить боль и остановить воспалительный процесс.

«Врачи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз. Их невыполнение может привести к серьезным осложнениям вплоть до потери зрения», — добавили в пресс-службе.

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