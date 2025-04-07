В петербургском ТЦ школьница провалилась сквозь пол

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга произошел инцидент: пол под подростком внезапно обвалился. Посетители заведения «Бургер Кинг», расположенного в ТЦ «Фиолент», стали свидетелями несчастного случая с участием школьницы, сообщил телеграм-канал Readovka.

Сообщается, что во время движения на эскалаторе девочка попыталась достать упавшую электронку. В результате она потеряла равновесие и провалилась сквозь пол. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Махачкале при перестрелке в паркинге ТЦ погиб человек.