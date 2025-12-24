Подросток ушел и не вернулся — масштабные поиски полиции завершились ночью находкой на выезде из города

В Ленинске-Кузнецком полиция нашла пропавшего 15-летнего подростка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, во вторник, 23 декабря, в дежурную часть полиции поступило заявление об исчезновении 15-летнего воспитанника социального учреждения. Подросток ушел и не вернулся. Сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН и участковые немедленно организовали поиски. Они обследовали улицы, дворы и вероятные места появления юноши.

«В ночное время сотрудники полиции обнаружили подростка, который шел по дороге на выезде из Ленинска-Кузнецкого», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в результате ночью полицейские обнаружили подростка на выезде из Ленинска-Кузнецкого. По предварительной информации, в отношении него не совершалось противоправных действий. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Омске полиция ищет 13-летнюю девочку, не вернувшуюся домой с тренировки.