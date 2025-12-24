В Омске полиция ищет 13-летнюю девочку, не вернувшуюся домой с тренировки

В Омске в условиях аномально холодной погоды полиция ведет поиски 13-летней школьницы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Девочка вечером ушла из дома на тренировку и до сих пор не вернулась, а на связь с родными не выходит.

Как сообщили в ведомстве, с заявлением о розыске обратилась мать школьницы 2012 года рождения.

По данным правоохранительных органов, пропавшая имеет худощавое телосложение, рост около 152 см. У нее русые волосы ниже плеч, зелено-карие глаза и отличительная родинка на носу.

В день исчезновения на девочке была черная длинная куртка, сиреневая шапка, а также черные брюки и кофта.

Исчезновение подростка вызывает особое беспокойство из-за сложных погодных условий в регионе. Днем 21 декабря температура в Омске опустилась до отметки в минус 30 градусов. Накануне, 20 декабря, по области прошли обильные снегопады.

