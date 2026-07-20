В Подмосковье подростка отправили в воспитательную колонию за мошенничество

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего жителя Подмосковья, его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он вступил в преступный сговор с другими участниками группы для обмана граждан. В июле 2025 года они неоднократно связывались через мессенджер с потерпевшим под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили ему заведомо ложную информацию о необходимости обналичивания его денег якобы для сохранности.

Потерпевший снял денежные средства в размере 500 тыс. рублей и передал их подсудимому во дворе многоквартирного дома микрорайона Софрино-1.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.