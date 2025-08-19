Подросток заблудился в тайге и оказался в другом регионе – как он выжил два дня на шишках?

Во время сбора шишек в тайге в Таштагольском районе пропал 14-летний житель Кузбасса. Поиски длились двое суток. Молодого человека нашли в другом регионе РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

По информации ведомства, в момент обнаружения подросток спал под деревом. Во время поисковой операции сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры периодически находили следы, которые оставлял подросток: костровище и отпечатки от его обуви. Приходилось проходить по труднопроходимой местности. Связь в данном районе не работала, что усложняло общение между участниками спасательной операции.

По данным ведомства, к поискам привлекали БПЛА и тепловизоры. Поиски вели всю ночь. Сотрудники ОМВД России по Таштагольскому району нашли пропавшего в Кузбассе подростка в 20 км от поселка Чулеш на территории Республики Алтай. Его сразу осмотрели медики.

«Главное управление МВД России по Кемеровской области – Кузбассу выражает признательность всем, кто присоединился к поискам подростка», — указано в сообщении.

В полиции Кузбасса сообщили редакции Сибдепо, что все время подросток питался шишками. Молодой человек рассказал правоохранителям, что пытался самостоятельно выйти из тайги. Напомним, он пришел в кузбасский лес вместе с отцом, чтобы собирать кедровые шишки. Родственники разминулись. Отец вышел из тайги. Подросток пояснил, что перепутал ручьи. Так он оказался в другом регионе.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 10 дней не могут найти 13-летнюю девочку.