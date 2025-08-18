В Самарской области 10 дней не могут найти 13-летнюю девочку

В Самарской области прошло 10 дней с момента пропажи подростка. В настоящее время девушка не найдена, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, всех граждан, кто располагает любой информацией о месторасположение 13-летней жительницы Жигулевска, просят сообщать в телефонном режиме. Открыты горячие линии. Известно, что в день исчезновения школьница была в черной футболке, светлых спортивных шортах и белых кроссовках.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области в своем телеграм-канале сообщил, что подросток пропала 9 августа. Голубоглазая девушка красит волосы. Ее рост — 155 см, телосложение — нормальное. Обстоятельства, при которых пропала школьница, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что подросток исчез в кузбасской тайге во время сбора кедровых шишек. В лес молодой человек прибыл вместе с отцом.