Подруга убила, сожитель вынес тело — как разбирались в загадочном убийстве в Кузбассе?

В Кузбассе сотрудники правоохранительных органов разобрались, что произошло в доме погибшей жительницы Мысков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По информации регионального СК, ее убила подруга, а сожитель вынес тело на улицу.

По информации ведомства, подруга и сожитель не сговаривались и действовали отдельно друг от друга. Инцидент произошел в мае. К убитой пришла в гости подруга. Во время общения произошел конфликт, в ходе которого хозяйка дома получила два ножевых ранений в область груди. Подруга покинула дом. Предположительно, потерпевшая умерла не сразу. Она истекала кровью.

«Женщина была задержана, по ходатайству следственных органов суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сожитель испугался, что его могут обвинить в убийстве. С целью скрытия следов он решил вынести тело женщины на улицу. Труп он оставил на улице недалеко от дома. Действиям лица, переместившего тело потерпевшей с места преступления, дана правовая оценка.

По информации ведомства, обвиняемая оказывала помощь следствию. Она подробно рассказала о событиях трагического вечера и подтвердила слова на месте преступления. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, получили результаты судебных экспертиз и направили материалы для рассмотрения в суд.

