Подсудимый обвиняет блогершу, мать троих детей Диану Сафарову виновной в своей гибели

В среду, 20 декабря, в Чишминском районном суде прошло заседание по делу о ДТП, в результате которого погибла блогер, мама троих несовершеннолетних детей Диана Сафарова, сообщает mkset.ru .

Авария произошла в мае 2023 года. Согласно версии следствия, подсудимый Вадим Латыпов управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Его машина врезалась в авто, в котором находилась известная блогерша.

Автомобильное транспортное средство после удара врезалось в столб. Женщина погибла. Подсудимый скрылся с места ДТП в Чишмах. Он передвигался на большой скорости.

В суде подсудимый подтвердил факт того, что скрылся с места аварии, а также был нетрезвым, и раскаялся в этом. Сторона защиты же утверждает, что нести ответственность за факт ДТП подсудимый не намерен. Блогер сама спровоцировала аварию. Она не позволяла Латыпову обогнать авто, резко сворачивая из стороны в сторону и превышая скорость.

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