Подсудимый в Кемерове во время заседания пытался убить судью

В Объединенном пресс-центре судов Кузбасса проинформировали, что подсудимый во время заседания пытался убить судью в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ведомство не предоставляет подробности инцидента. Известно, что подсудимый не смог реализовать свои планы. Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено еще одно уголовное дело, в рамках которого проводится проверка.

Мужчина был ранее неоднократно судим. Кроме судьи, он угрожал убить еще одно должностное лицо. Подсудимый угрожал, что причинит вред родственникам данного должностного лица. Эта информация также учитывалась при возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области попал на скамью подсудимых за убийство знакомого на рынке.