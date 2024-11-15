Житель Тульской области попал на скамью подсудимых за убийство на рынке

В Тульской области осудят мужчину, который зарезал своего знакомого на территории рынка в конце весны 2024 года. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» со ссылкой на УСД по региону.

Районный суд города Кимовск рассмотрит 19 ноября дело об убийстве. Согласно материалам следователей, 28 мая мужчина забил табуреткой своего знакомого около ТЦ «Кимовский» на улице Бессолова. Пострадавший схватился за нож и нанес не менее семи ударов в грудь, живот и конечности. От полученных травм мужчина умер в больнице в тот же день.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО. Наказание по статье об умышленном убийстве озвучат в ходе следующего заседания.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил срок за заживо сожженного знакомого.