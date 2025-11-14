Подтверждение возраста через МАХ на кассах самообслуживания: в эксперименте участвуют 10 регионов

Один из ведущих ритейлеров РФ первым в стране внедряет новую систему в магазинах на кассах самообслуживания: покупатель сможет подтвердить возраст при помощи мессенджера МАХ. Пилотное тестирование инновационной технологии стартовало в Самарской области, сообщил sovainfo.ru.

Согласно требованиям законодательства, некоторые товары запрещено продавать несовершеннолетним гражданам. В случае выбора кассы самообслуживания покупателю необходимо приглашать для подтверждения возраста сотрудника. В рамках эксперимента в одной из сети магазинов можно воспользоваться аккаунтом в МАХ. Предварительно необходимо привязать профиль в приложении «Госуслуги» и создать цифровой ID.

Эксперты считают, что цифровой ID — безопасная опция. Персональный QR-код обновляется каждые 30 секунд, что гарантирует конфиденциальность и невозможность обмана системы. Так, подросток не сможет воспользоваться кодом совершеннолетнего гражданина. При совершении покупки достаточно отсканировать QR-код цифрового ID на кассе самообслуживания. Эксперимент проходит в 10 регионах РФ.

«Тестирование продлится два месяца, в течение которых специалисты компании будут собирать обратную связь от покупателей для повышения удобства и совершенствования пользовательского опыта. При положительных результатах проект может быть масштабирован на всю сеть», — сообщил sovainfo.ru.

