«Подумать о рождении еще одного ребенка»: новокузнечанка борется за жизнь сына с генетическим заболеванием

Мама мальчика из Новокузнецка рассказала, что у ее сына диагностировали генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна. Среднестатистический срок жизни таких пациентов — 25 лет. Наталья Овсянникова рассказала, что вынуждена ежедневно бороться за жизнь сына. Благодаря реабилитации 12-летний ребенок еще может ходить самостоятельно, пусть и не так уверенно. Пациенты, у которых выявляют заболевание, в этом возрасте чаще всего прикованы к инвалидному креслу.

Наталья рассказала, что сын знает о своем заболевании. По словам женщины, о диагнозе узнали, когда мальчику исполнилось три года. С рождения мама замечала изменения в развитии и росте ребенка. Врачи говорили, что все дети индивидуальные.

«Врач коротко сказала мне: „У вашего ребенка разрушаются мышцы. К восьми годам, а скорее всего раньше, он перестанет ходить, а к 15-20 годам умрет. Вам нужно подумать о рождении еще одного ребенка“. После этого врач вышла за дверь. Все», — рассказала Наталья.

Наталья рассказала, что решила бороться за жизнь своего сына. Она активно проводит с ним время, чтобы ребенок не утратил способность ходить. Самостоятельно разработала пятиразовую неперегружающую тренировку, перевела на правильное питание, проводит с сыном много времени на свежем воздухе.

Ранее вирусолог Альтштейн пояснил опасность «спящих» вирусов в организме человека.