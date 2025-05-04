Вирусолог Альтштейн пояснил опасность «спящих» вирусов в организме человека

Ряд вирусов проявляются далеко не сразу, а могут жить в организме годами, а потом нанести удар даже в виде онкологического заболевания. Вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, когда указанные «внутренние враги» попадают в организм, каким образом могут навредить. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, «спящие» вирусы — не слишком научное понятие. Правильнее будет назвать указанное явление хронической вирусной инфекцией, которая может протекать как с симптомами, так и бессимптомно, а потом активироваться и стать симптомной.

Медик добавил, что в этом отношении особенно широко известен вирус герпеса простого, который попал в организм, потом он уходит в нервные клетки, в клетки нервных узоров в области лица или даже в спинномозговые узлы. Здесь он сохраняется и может немножко размножаться, не беспокоит особенно, однако при активации он выходит снова по нервам и попадает в чувствительные места, такие как губы. Кроме того, папилломавирусы тоже попадают в организм человека в виде инфекции, которые через время, например, могут вызвать поражение в области шейки матки, — это могут быть эрозии или даже рак.

По его мнению, существуют два ключевых фактора, от которых зависит активация «спящих» вирусов. Прежде всего это касается иммунитета: так, вирусы в организме находятся в определенном балансном состоянии с ним, а иммунная система мешает их широкому распространению. Кроме того, указанные вирусы могут подвергаться генетической изменчивости. Таким образом, в зависимости от указанных двух факторов вирус может активироваться, а может всю жизнь остаться латентным и не вызывать никаких проявлений.

Ранее он перечислил вирусы, которыми человек может заразиться от животных.