В Подмосковье репродуктивное здоровье проверили почти 572 тыс. жителей

С начала 2026 года бесплатное обследование репродуктивного здоровья прошли почти 572 тыс. жителей Подмосковья, такая возможность есть в медицинских учреждениях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Забота о здоровье, в том числе репродуктивном, имеет особое значение, особенно для тех, кто планирует беременность», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обследования для женщин предусмотрены консультация акушера-гинеколога, цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез и не только. Мужчины могут посетить прием уролога. При наличии показаний он направляет на спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС, репродуктивную диспансеризацию могут пройти жители в возрасте от 18 до 49 лет.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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