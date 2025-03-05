«Без паники!»: в российских регионах сработали учебные сигналы тревоги
По всей России прогремели учебные сигналы тревоги
Фото: [unsplash.com]
В российских регионах прозвучали сигналы тревоги, сообщил SHOT. Телеграм-канал опубликовал несколько видео, на которых слышны тревожные звуки.
Однако беспокоиться на стоит — накануне в МЧС России предупреждали, что в среду, 5 марта, в регионах РФ пойдет проверка систем оповещения.
Отмечалось, что проверка начнется с 10:40 мск. Она проходит дважды в год и последний раз проводилась 2 октября 2024 года.
Порядок проверки включал в себя предупредительный сигнал «Внимание всем!», сопровождаемый включением сирены, прерывание телевизионных и радиовещательных эфиров с появлением текстовых сообщений, а также информационное сообщение о цели и ходе проверки готовности системы.
В МЧС отметили, что проведение всероссийской проверки систем оповещения необходимо для оценки эффективности работы этих систем, а также для повышения готовности региональных дежурных служб к потенциальным нестандартным и опасным ситуациям.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 5 марта уничтожили восемь дронов ВСУ над четырьмя регионами России.