«Без паники!»: в российских регионах сработали учебные сигналы тревоги

В российских регионах прозвучали сигналы тревоги, сообщил SHOT. Телеграм-канал опубликовал несколько видео, на которых слышны тревожные звуки.

Однако беспокоиться на стоит — накануне в МЧС России предупреждали, что в среду, 5 марта, в регионах РФ пойдет проверка систем оповещения.

Отмечалось, что проверка начнется с 10:40 мск. Она проходит дважды в год и последний раз проводилась 2 октября 2024 года.

Порядок проверки включал в себя предупредительный сигнал «Внимание всем!», сопровождаемый включением сирены, прерывание телевизионных и радиовещательных эфиров с появлением текстовых сообщений, а также информационное сообщение о цели и ходе проверки готовности системы.

В МЧС отметили, что проведение всероссийской проверки систем оповещения необходимо для оценки эффективности работы этих систем, а также для повышения готовности региональных дежурных служб к потенциальным нестандартным и опасным ситуациям.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 5 марта уничтожили восемь дронов ВСУ над четырьмя регионами России.