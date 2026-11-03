Тимур Гурцкая рассказал, почему «Ахмат» выбрал Гусева главным тренером
Тимур Гурцкая заявил о странности выбора Гусева главным тренером «Ахмата»
Фото: [ФК «Динамо»]
Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая высказался на тему назначения Ролана Гусева главным тренером «Ахмата» вместо Станислава Черчесова.
Он признался, что для него этот выбор странен, поскольку был уверен, что «Ахмат» постарается заполучить Марцела Личку. Гурцкая считает, что грозненский клуб пошел по пути наименьшего сопротивления из-за дефицит времени.
«У „Ахмата“ очень неплохие игроки в атаке, и если бы они играли на встречных курсах — это было бы ярко. Домашние матчи были бы яркими. Руководство сидело бы и кайфовало на матче. Они бы играли яркий футбол, который принес бы им середину таблицы», — сказал Гурцкая.
В 13-м туре РПЛ «Ахмат» проиграл московскому «Динамо» (0:2) и с 11 очками оказался на 15-м месте, в зоне вылета. 2 ноября клуб расторг контракт со Станиславом Черчесовым и назначил на его место Ролана Гусева.