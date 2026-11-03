В Солнечногорске пройдет авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!»
Авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!» пройдет в Солнечногорске
Фото: [Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока]
В среду, 4 ноября, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске пройдет авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!», в рамках которой посетители совершат историческую прогулку по территории усадьбы Шахматово. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В Шахматово Блок написал около 300 произведений. В рамках экскурсии научный сотрудник музея-заповедника Валерий Чехомов расскажет почему тема Родины стала для Блока основополагающей и какой именно представала Россия в его восприятии и стихах. Гостей также ждет профессиональное актерское исполнение стихотворений поэта. Подробности можно найти на сайте.
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* Возрастное ограничение 6+