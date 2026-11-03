В среду, 4 ноября, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске пройдет авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!», в рамках которой посетители совершат историческую прогулку по территории усадьбы Шахматово. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.