Подыграли ребенку: дворники в Балашихе пообещали выполнить любой приказ четырехлетнего начальника

На кадрах запечатлено, как за маленькой девочкой послушно следуют четверо рабочих, вооруженных лопатами. Они внимают каждому указанию неожиданного командира. Сама инициативная группа тоже не стоит в стороне — девочка увлеченно орудует своей игрушечной лопаткой, стараясь не отставать от взрослых. Подписчики в комментариях тут же заметили: такой слаженности и дисциплины иным управляющим компаниям только пожелать.

Как выяснилось, юная «начальница» гуляла во дворе с мамой. Заметив у мужчин инвентарь, похожий на ее собственный, она попросила разрешения составить им компанию хотя бы до ближайшего поворота. Дворники охотно поддержали игру, пообещав выполнить любую поставленную задачу в максимально сжатые сроки. По их единодушному мнению, лучшего бригадира им не найти.

«Вы не смотрите, что она маленькая. Зато как грамотно руководит! В нашем районе это самый чистый двор. Еще такие поискать надо», — пишут пользователи Сети.

В Балашихе продолжается круглосуточная борьба с последствиями обильных снегопадов и капризов погоды. На улицах города задействована как спецтехника, так и бригады дворников. Работы не прекратятся до тех пор, пока погода не войдет в спокойное русло.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса лично оценил скользкие улицы Кемерова.