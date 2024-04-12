Поджигателя мусора из Хабаровского края осудили на 15 лет

В Николаевске-на-Амуре завершилось судебное разбирательство в отношении молодого мужчины, который поджег мусор и бумагу. Его действия стали причиной того, что 12 человек остались без места жительства, сообщает transsibinfo.com .

Молодой мужчина поджег мусор и бумагу вблизи деревянного двухэтажного дома. Огонь быстро распространился по зданию. В доме проживало 12 человек. Многие в этот момент находились в своих квартирах. Люди сильно испугались. Началась самостоятельная эвакуация. Некоторые жильцы выпрыгивали из окон. Таким образом одна женщина травмировалась.

Прибывшие на место происшествия пожарные, не смогли устранить возгорание. Дом сгорел дотла. Люди остались без жилья и имущества.

Прокуратура не исключила вариант, что мужчина поджигал мусор не только из-за хулиганской выходки. Его обвинили в покушении на убийство, уничтожении имущества и умышленном причинении вреда здоровью. Своими действиями мужчина нанес ущерб в размере 3 миллионов рублей.

Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев.

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