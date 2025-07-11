Поджог: в Кузбассе назвали причину ночного пожара в многоквартирном доме

Причиной пожара в квартире на восьмом этаже дома в Новокузнецке на проспекте Ермакова стал поджог, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издание, в настоящее время версия о поджоге — основная. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины происшедшего. Новые версии могут появиться во время расследования.

«Предварительная причина пожара – поджог (умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня, искусственное инициирование горения)», — уточнила пресс-служба МЧС Кузбасса корреспонденту «Сибдепо».

По информации издания, до прибытия спасателей жильцы самостоятельно эвакуировались. Для устранения огня понадобилась помощь 18 специалистов и пяти спецавтомобилей. Огонь потушили за 15 минут. Комнаты в квартире, где был обнаружен очаг возгорания, частично пострадали. Сгорела мебель: кровать, шкафы, диван. Общий ущерб оценили в 7 кв. м поврежденной площади.

По данным издания, местные телеграм-каналы публиковали фото пожара: из окна валил густой дым. Прибывшие на место происшествия спасатели сообщили о сильном задымлении в подъезде. В ведомстве отметили, что в результате ЧС никто из местных жителей не пострадал. Находились ли в момент возгорания в помещении жильцы квартиры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Пушкино прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на крыше многоэтажки.