Поэтесса Рубальская назвала новость об онкологии у сатирика Измайлова нелепыми слухами

Поэтесса Лариса Рубальская опровергла информацию, которая распространяется в СМИ, о выздоровлении писателя-сатирика Лиона Измайлова после диагностирования у него рака, сообщило интернет-издание «Абзац». По словам собеседницы издания, юморист никогда не болел раком.

В СМИ появилась информация, что 85-летний сатирик Измайлов после пяти лет лечения сумел победить рак кожи. Сообщалось, что юморист проходил курс лечения и следовал всем рекомендациям медиков. Поэтесса Лариса Рубальская дружит с сатириком. Она рассказала, что ей часто задают вопрос об онкологии Измайлова. Однако она не понимает, откуда у журналистов недостоверная информация. По словам Рубальской, у сатирика все хорошо. Предположения о раке поэтесса назвала нелепыми слухами.

«Никакой онкологии никогда не было», — рассказала поэтесса Лариса Рубальская

По информации издания, сам Измайлов никогда не рассказывал в интервью о выявлении у него онкологического заболевания. Сатирик признавался, что страдает от стенокардии. Лион Измайлов по-прежнему пишет монологи, с которыми выступает на сцене артисты. Он также продолжает лично выступать на различных мероприятиях.

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