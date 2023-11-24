Поезд «Москва - Владивосток» сбил насмерть 19-летнюю девушку в Красноярске

В Красноярске, 23 ноября, на платформе Студенческая поезд, который следовал из Москвы во Владивосток, сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она моментально скончалась, сообщает newkhakasiya.online .

В КрасЖД отметили, что инцидент произошел в 14:00. Сотрудники предоставили видео с камер, установленных на станции. Молодая девушка переходила дорогу через платформы на участке, предназначенном для этого. Предполагается, что она была в наушниках. Девушка не смотрела по сторонам и шла прямо. Машинист оповестил девушку сигналами, но она не реагировала. Видно, что она обернулась в сторону поезда за несколько секунд до гибели.

Транспортная комиссия проводит проверку. В КрасЖД сообщили, что машинист поезда начал тормозить, но сделать это сразу не вышло из-за слишком маленького расстояния.

22 ноября в Ульяновской области пассажирский поезд «Пермь - Адлер» столкнулся с маневровым тепловозом. По прибытию 23 ноября в Пермь люди рассказали, как пережили момент аварии: ожоги, ушибы, испуг. Всего пострадало 26 человек.