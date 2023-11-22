Столкновение поездов в Ульяновской области: пострадали 25 человек

В Ульяновской области поезд с 396 пассажирами Пермь-Адлер столкнулся с маневровым тепловозом, сообщают в пресс-службе РЖД в среду, 22 ноября.

По предварительным данным, все случилось на 962 километре Куйбышевской железной дороги. С травмам к медиками обратились 25 граждан, из них один ребенок.

Также, как уточняют оперативные службы, в результате столкновения не было зафиксировано повреждений железнодорожного полотна, а также не произошло и схода вагонов. Другие детали уточняются, проводится внутренняя проверка.