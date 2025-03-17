Mash раскрыл аферу актера Павла Деревянко с недвижимостью и криптовалютой

Российский актер Павел Деревянко оказался в центре скандала, связанного с аферами в сфере криптовалюты, пишет Mash. Артист прикрывал свои махинации фиктивными договорами о продаже недвижимости.

По информации источника, Деревянко удалось избежать ответственности на судебном заседании благодаря удачному маневру — он выступил в роли потерпевшего.

В 2024 году некая компания «РКП» и ее владелец Сергей Николенко подали в суд на Деревянко с требованием вернуть 5 млн руб., которые он получил в качестве аванса за покупку здания на Алтуфьевском шоссе. В дальнейшем ему планировалось перевести еще 15 млн руб.

Однако сделка так и не состоялась, так как выяснилось, что принадлежащее актеру здание ему на самом деле не принадлежит. Именно поэтому истцы попросили вернуть аванс.

Во время судебных разбирательств Деревянко утверждал, что сделка была фиктивной, а сам Николенко не собирался покупать здание, а лишь хотел вложить деньги в криптовалютные проекты его бывшего партнера Григория Мулузяна. Последний в свою очередь обещал вернуть средства с процентами от прибыли криптопирамиды.

Ситуация стала еще более запутанной, когда Мулузян оказался за решеткой по обвинению в мошенничестве. В итоге Деревянко вышел из этой истории с минимальными потерям — он сумел убедить суд в том, что бизнес-партнер его обманул, и сделка была признана мнимой.

Ранее выяснилось, что покойный основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оказался без наследников.