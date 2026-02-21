Погасил пламя и ушел: в Петербурге 50-летний россиянин осквернили мемориал на Марсовом поле

В центре Петербурга произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Житель Красносельского района, находясь на Марсовом поле, залил «Вечный огонь» жидкостью из бутылки. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в полицию вечером 18 февраля. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как около 23 часов двое мужчин подходят к мемориалу. Один из них совершает противоправное действие, после чего оба покидают место происшествия.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений)», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, личность нарушителя была установлена оперативно. Им оказался 50-летний мужчина, которого задержали неподалеку от дома на улице Бориса Шмелева. В отделении полиции он не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

По данным ведомства, в настоящее время по факту происшествия проводятся необходимые проверки.

