Диалог поколений: как в Химках ветераны и молодежь готовятся встретить День защитника Отечества

В Химках, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялась встреча с представителями ветеранского сообщества, сообщила администрация округа.

Участниками диалога стали члены Химкинской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мероприятие, которое прошло в пятницу, 20 февраля, объединило поколения и стало поводом для разговора о ценностях, традициях и развитии округа.

«Хочу выразить благодарность председателю Станиславу Алексеевичу Синдееву за активную жизненную позицию и организацию работы Совета. Как и договорились, будем сотрудничать и взаимодействовать на благо нашего округа», – отметила глава Химок Инна Федотова.

В обсуждении приняли участие глава городского округа Инна Федотова, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Центральными темами встречи стали сохранение исторической памяти, связь поколений и патриотическое воспитание молодежи — направления, которые «Единая Россия» определяет как приоритетные. В ходе беседы также поднимались вопросы, требующие внимания администрации и депутатского корпуса.

«В Химках мы уделяем приоритетное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Цель — не просто рассказывать об истории, а объединять разные поколения химчан вокруг наших общих ценностей: искренней любви к своему городу, уважения к подвигам предков и культуре нашей великой страны. Взаимодействие с ветеранскими организациями — это фундамент этой работы», – подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

К 23 февраля в Химках подготовили обширную программу. В разных частях города пройдут праздничные концерты, спортивные турниры и тематические выставки, посвященные защитникам Родины.

