Похищение школьника предотвратил житель Красноярского края

Инцидент произошел 18 апреля, сообщил телеграм-канал прокуратуры Красноярского края. В ведомстве уточнили, что дети играли недалеко от частного сектора в песочнице. К ним подошел неизвестный мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он угостил ребят конфетами и задал несколько вопросов. Потом мужчина попросил одного из детей проводить его до дома знакомой. Школьник отказался. Мужчина пригрозил ему применением физической силы. Мальчик пошел с неизвестным.

В ведомстве рассказали, что сосед обратил внимание на шум возле песочницы и вышел проконтролировать ситуацию. Он прогнал неизвестного и не позволил мальчику идти с ним. Мужчина уверял, что мальчик — это его сын. Он сопротивлялся.

По информации ведомства, подозреваемый в попытке похищения задержан. Предполагается, что это 36-летний житель села Идринское. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Мужчина дает показания.

«По словам мужчины, он потерял память ровно в тот момент, когда подошел к детям и заговорил с ними. После этого, он говорит, что ничего не помнит», — рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.

Ранее в Челябинской области нашли потерявшуюся бабушку, десять дней выживавшую в лесу.