Похитила и продала 17 детей: в Китае привели в действие приговор 61-летней женщине

В Китае казнили 61-летнюю Юй Хуаин, которая похитила и продала 17 детей, сообщило РИА Новости со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР.

По данным агентства, женщина действовала вместе со своими сообщниками. В период с 1993 по 2003 год она принимала участие в похищении несовершеннолетних. Детей продавали в провинции Хэбэй. Первый ребенок, которого продали, предположительно, был ее родным. В 2004 году женщину привлекли к ответственности и назначили восемь лет лишения свободы. Ей удалось ввести следствие в заблуждение и представиться другим человеком, поэтому срок наказания был незначительным.

Газета «Синьцзин бао» описывала, как проходило судебное заседание по факту продажи 17 детей. В зале присутствовали потерпевшие — родственники несовершеннолетних. Юй Хуаин не раскаивалась за совершенные поступки. Суд прошел в октябре 2024 года. Выбранная мера наказания — смертная казнь.

В пятницу, 28 февраля, приговор был введен в действие в соответствии со всеми правилами. Во время казни присутствовали сотрудники прокуратуры, которые следили за соблюдением всех требований.

«После утверждения Верховным народным судом Народный суд средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 28 февраля привел в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин», — говорится в публикации Верховной народной прокуратуры КНР.

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