В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России

Возвращение смертной казни при действующей Конституции РФ невозможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, передает ТАСС.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому почти половина россиян (49%) выступает за возврат смертной казни.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно», — отметил Клишас.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее отмечал, что восстановление смертной казни в стране возможно только в том случае, если будет принята новая конституция.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не изучает вопрос о возращении такой меры наказания в России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские власти не рассматривают возможность введения смертной казни даже в условиях специальной военной операции (СВО). Он отметил, что сфера правосудия в стране движется в сторону гуманности.

Ранее сообщалось, что чат-бот американского предпринимателя Илона Маска Grok предложил казнить президента США Дональда Трампа.