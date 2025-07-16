Похитители самокатов: жители Кемерово самостоятельно задержали воров

В телеграм-каналах появилась информация о самостоятельном задержании местными жителями в Кемерово мужчин, которых подозревают в краже самокатов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать информацию в ГУ МВД Кузбасса.

Информация о задержании появилась в телеграм-канале «Инцидент Кемерово». Автор поста рассказал, что самокат был похищен из подъезда многоэтажного дома. Пропажу обнаружили в 20:45. Предположительно, жильцы ознакомились с камерами видеонаблюдения и установили личности похитителей. Вскоре они самостоятельно задержали подозреваемых.

По информации канала, в 22:05 подозреваемые в хищении самоката были задержаны. Горожане узнали, что мужчины успели сдать самокат в ломбард. Этого времени им хватило, чтобы украсть еще два транспортных средства. Самокаты также находились в подъезде.

По данным канала, подозреваемых передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Редакция «Сибдепо» уточняет подробности инцидента в региональном ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Елабуге запретили прокат электросамокатов.