В Елабуге запретили прокат электросамокатов

В Елабуге официально запретили прокат электросамокатов. Власти объяснили это отсутствием необходимой инфраструктуры и угрозой безопасности пешеходов. Об этом сообщает РБК.

Городские власти Елабуги на заседании комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение о запрете проката электросамокатов. Основной причиной назвали отсутствие специальной инфраструктуры — отдельных полос и разметки для этого вида транспорта.

По словам представителей администрации, самокаты, передвигающиеся по тротуарам, создают неудобства для пешеходов и повышают риск ДТП. В случае обнаружения несанкционированных пунктов проката транспорт будут эвакуировать на штрафстоянку. Уже зафиксирован первый подобный инцидент: самокаты одного из предпринимателей конфисковали, но позже ситуацию урегулировали.

Елабуга — не первый город, где ввели такие ограничения. Ранее от электросамокатов также отказался Благовещенск.