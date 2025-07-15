В Елабуге запретили прокат электросамокатов
В Елабуге ввели запрет на прокат электросамокатов
Фото: [https://unsplash.com/]
В Елабуге официально запретили прокат электросамокатов. Власти объяснили это отсутствием необходимой инфраструктуры и угрозой безопасности пешеходов. Об этом сообщает РБК.
Городские власти Елабуги на заседании комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение о запрете проката электросамокатов. Основной причиной назвали отсутствие специальной инфраструктуры — отдельных полос и разметки для этого вида транспорта.
По словам представителей администрации, самокаты, передвигающиеся по тротуарам, создают неудобства для пешеходов и повышают риск ДТП. В случае обнаружения несанкционированных пунктов проката транспорт будут эвакуировать на штрафстоянку. Уже зафиксирован первый подобный инцидент: самокаты одного из предпринимателей конфисковали, но позже ситуацию урегулировали.
Елабуга — не первый город, где ввели такие ограничения. Ранее от электросамокатов также отказался Благовещенск.