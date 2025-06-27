Похороны в кредит: эксперт рассказал, какая минимальная сумма понадобится на погребение

Похороны в Кузбассе обойдутся примерно в 80 тыс. руб., но если родные захотят организовать церемонию прощания на более высоком уровне, то заплатят от 100 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Представители ритуальных услуг могут оформить рассрочку.

Корреспондент «Сибдепо» лично проанализировал, какую сумму из семейного бюджета необходимо выделить в случае потери близкого человека. Расходы самые разнообразные. Так, на церемонию отпевания потребуется около 4 тыс. руб., однако доступна она не для каждого усопшего.

«Первый момент: нельзя отпевать в храме тех, кто не был крещен. Второй момент: тех, кто ушел из жизни раньше замысла. Третий: кончина наступила в момент алкогольного или наркотического опьянения. Четвертый: людей, практикующих духовные практики», — пояснил эксперт Ланский.

Представитель кемеровской епархии Вячеслав Ланский отметил, что ритуальной компании придется заплатить около 40 тыс. руб. Ее сотрудники самостоятельно будут заниматься всеми организационными вопросами. Они готовы получать свои деньги после проведения похорон. Эксперт рассказал, что если резюмировать все расходы, то понадобится около 80 тыс. руб. Он напомнил, что родным еще понадобятся цветы и прочие мелочи.

«У нас захоронение стоит 35-40 тыс. руб. в среднем, а в Москве и Подмосковье — более 1 млн руб.», — поделился Ланский.

По информации издания, при отсутствии средств можно обратиться в «Спецбюро». Тогда похороны оплатит государство. Работники ритуальных агентств называют кладбище, куда захоронят усопшего, местом бомжей. Таблички на могилах, прощальные речи и цветы — ничего из перечня церемония погребения не предполагает.

Бывший библиотекарь школы и ветеран труда Надежда рассказала, что ей известно о похоронах в кредит.

«Соседка берегла деньги, а потом внучка шубу захотела. Сняла со счета, купила. Ну, ничего, родня похоронила в кредит. А шубу не купили, не хватило. Она больше 50 тысяч стоила», — рассказала женщина.

Ранее в РПЦ напомнили о правилах поведения на кладбищах.