«Похоже получилось?»: глава Солнечногорска опубликовал селфи с Александром Блоком

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков на своей странице в социальной сети поделился, как проходит его знакомство с нейросетями, сообщил REGIONS.

Глава городского округа предложил подписчикам оценить, насколько успешно у него получается осваивать новые технологии. Константин Михальков опубликовал фотографию. На снимке он запечатлен вместе с великим русским поэтом Александром Блоком. Глава опубликовал также оригинальные фото, которые были соединены при помощи нейросети. На снимке на фоне виднеется зеленое поле. Глава положительно оценил возможность, которая представлена современным людям.

«Здорово, что искусственный интеллект умеет стирать время между десятками поколений. Как считаете, похоже получилось?» — написал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По информации издания, пользователи активно откликнулись на предложение высказать мнение. Одни отмечали, что видят сходство с великим классиком. Другим показалось, что фото не может передать настоящие черты человека, который жил в другой эпохе. Один комментатор высказал мнение, что снимок получился достаточно положительным. По его мнению, это главное.

Ранее губернатор Воробьев рассказал, что портал «Цифровой регион» станет всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками.