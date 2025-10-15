Поиски Тоси из Якутска длятся три месяца: волонтеры Подмосковья пытаются спасти животное

В среду, 15 октября, прошло ровно три месяца со дня, когда собака по кличке Тося из Якутска убежала от новых владельцев, проживающих в Королеве, сообщил REGIONS.

По информации издания, собака случайно сорвалась с поводка. Волонтеры Подмосковья ведут поиски животного. Периодически собаку видели в разных округах: Щелковском, Богородском, Балашихе, Люберцах, Теперь она оказалась в Раменском. За день Тося в среднем преодолевает 30–60 км.

По словам волонтеров, поиски осложнены реакцией собаки на людей. Тося очень пугливая. В случае встречи с человеком она убегает. По этой причине ловить животное достаточно сложно. Волонтеры нуждаются в помощи. Всем неравнодушным жителям рекомендовано узнать все подробности в группе телеграм-канала «Поиск Тоси».

Ранее сообщалось, что в Химках провели слет «Волонтеров Подмосковья».