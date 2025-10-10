В Химках провели слет «Волонтеров Подмосковья»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках прошел слет «Волонтеров Подмосковья», интенсив по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций посетили 100 активистов движения из 19 округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие прошло на базе Академии гражданской защиты МЧС России, участников обучали преподаватели АГЗ МЧС России, аттестованные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей региона. Волонтеры узнали, как оказать помощь при попадании предмета в дыхательные пути, как применять прием Геймлиха и провести сердечно-легочную реанимацию, показали различные способы транспортировки пострадавших.

«Полученные знания и навыки позволят ребятам сократить время оказания помощи — будь то эвакуация пострадавших или доставка необходимых ресурсов. Эти умения волонтеры смогут применять в своей общественной деятельности», — подчеркнул председатель Совета Московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Никита Еськин.

