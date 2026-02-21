Поиски завершены: в Амурской области нашли вертолет с тремя погибшими на борту

В Амурской области завершились поиски вертолета, пропавшего в четверг, 19 февраля. Воздушное судно Robinson R44 обнаружено в лесном массиве Ромненского района, сообщил телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

По информации ведомства, на месте крушения найдены обгоревший фюзеляж и тела троих погибших.

«В результате поисковых мероприятий в лесистой местности обнаружено воздушное судно "Robinson R44". На месте падения найдены фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших», — указано в сообщении ведомства.

Как установлено специалистами, 19 февраля 2026 года частный вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в 130 километрах от села Амаранка. Направлением следования было указанное село. На борту находились три человека, среди которых — сотрудники правоохранительных органов. В расчетное время экипаж не вышел на связь, после чего начались поиски.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, а также специалисты МЧС. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

