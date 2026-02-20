На Байкале провалился под лед УАЗ с китайскими туристами

На Байкале произошла страшная трагедия: автомобиль УАЗ, в котором находилась группа туристов из Китая, провалился под лед. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, погибли восемь человек — семь граждан Китая и водитель. По предварительным данным, водитель не заметил трещину на пути к мысу Три Брата, и машина ушла под воду мгновенно. Из девяти человек, находившихся в салоне, выжить посчастливилось только одному туристу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Спасатели напоминают, что Байкал, при всей своей красоте, остается опасным местом, особенно в зимний период, когда лед может быть коварен даже для опытных водителей.

