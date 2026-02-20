На Байкале провалился под лед УАЗ с китайскими туристами
SHOT: в результате трагедии с УАЗом на Байкале погибли семь иностранных туристов
На Байкале произошла страшная трагедия: автомобиль УАЗ, в котором находилась группа туристов из Китая, провалился под лед. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.
По информации источника, погибли восемь человек — семь граждан Китая и водитель. По предварительным данным, водитель не заметил трещину на пути к мысу Три Брата, и машина ушла под воду мгновенно. Из девяти человек, находившихся в салоне, выжить посчастливилось только одному туристу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Спасатели напоминают, что Байкал, при всей своей красоте, остается опасным местом, особенно в зимний период, когда лед может быть коварен даже для опытных водителей.
