Пой, танцуй и улыбайся: как 55-летняя Валентина Смирнова из Подмосковья покорила жюри и стала звездой конкурса

В Московской области впервые прошел конкурс «Миссис Активное долголетие», в котором участвовали женщины от 55 лет и старше. За звание лучшей боролись 14 финалисток из разных городов региона — все они являются участницами губернаторского проекта «Активное долголетие», сообщил REGIONS.

Абсолютной победительницей стала Валентина Смирнова из Электростали. Женщина увлекается вокалом, декоративным творчеством и йогой, которая помогает ей сохранять бодрость. Ее визитная карточка под девизом «Пой, танцуй и улыбайся» произвела фурор.

Зрители и жюри были покорены харизмой и жизнелюбием участницы. Как отметили присутствующие, энергия на сцене была настолько мощной, что слова оказались лишними — это назвали настоящим мастер-классом по счастью.

«Я мечтала быть учителем и стала преподавателем-волонтером компьютерной грамотности. А еще в молодости мечтала быть экскурсоводом и воплотила это в жизнь! У нас, в "Активном долголетии", мы сами составляли маршруты и пешком прошли по городу, съездили в другие города Подмосковья», — рассказала Валентина Смирнова, Миссис «Активное долголетие-2026».

В Электростали отделение «Активного долголетия» работает в центре «Богородский» на проспекте Ленина, 45а.

Ранее стало известно, какие школы Дубны поборются за победу на областном этапе.