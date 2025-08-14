Появилась информация о состоянии раненых после атаки БПЛА в Ростове детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале рассказала о состоянии двух детей, которые пострадали в результате атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону.

Детский омбудсмен проинформировала, что дети находятся в состоянии средней тяжести. Ведомство контактирует с региональным уполномоченным по правам ребенка, чтобы получать актуальную информацию о ходе лечения несовершеннолетних. В Ростовской области по инициативе регионального детского омбудсмена открыта горячая линия.

«При необходимости обязательно подключимся», — отметила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Спикер добавила, что всего в городе пострадало 13 человек. Из домов, которые получили разрушения, эвакуировали 212 жильцов. Ситуация в городе контролируется специализированными службами. Повреждения зафиксированы на нескольких многоквартирных домах.

Ранее были названы меры поддержки ростовчанам, которых эвакуировали после атаки БПЛА.