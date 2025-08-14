Названы меры поддержки ростовчанам, которых эвакуировали после атаки БПЛА

Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что в пункт временного размещения направлены специалисты для оказания психологической помощи. В пункте находятся жильцы, которых эвакуировали из атакованных беспилотниками домов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее проинформировал, что из пострадавших домов эвакуировано 212 человек. В ближайшее время людям нельзя возвращаться в свои квартиры: на месте происшествия находились саперы. После согласования с ними дома разрешат осмотреть представителям муниципальной комиссии, которые задокументируют ущерб.

Глава города рассказал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Александр Скрябин поручил заместителю по социальным вопросам навестить пострадавших в больнице. Губернатор сообщал, что в медицинских учреждениях находится шесть человек. Еще семь пострадавших отпустили домой. Общее количество раненых — 13. В их числе есть несовершеннолетние.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. Представители экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Эвакуация и работа пункта временного размещения была организована своевременно.

