Появилась информация о тайной третьей жене тренера сборной РФ по футболу

У футбольного тренера Виталия Кафанова, которого обвинили в двоеженстве, было три супруги, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По данным канала, супруга тренера 67-летняя Марал узнала, что у ее супруга была еще одна она жена. Женщина обратилась в суд. В ходе судебного заседания появилась информация о третьей супруге.

По информации канала, 64-летний Виталий Кафанов женился на Марале в 1998 году. Пара расписалась в Москве. Выяснилось, что в 2018 году тренер узаконил отношения с Риммой Хайруллиной. Пара обращалась в ЗАГС, расположенный в Казани. Марал намеревалась через суд признать второй брак недействительным из-за отсутствия в РФ разрешения на двоеженство.

По данным источника канала, в ходе судебного заседания стало известно о третьей супруге. Брак зарегистрирован в Смоленске в 2000 году. С 65-летней Валентиной Родиной тренер официально развелся после 18 лет со дня регистрации брака.

«При этом, как выяснилось, в 2017 году Виталий и Валентина заключили брачный договор, согласно которому все имущество, приобретенное в браке (три квартиры в Люберцах, дом с земельным участком и автомобиль), остаются у Валентины», — сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации канала, Марал намерена разбираться в ситуации дальше. Кроме требований расторгнуть брак со второй супругой, исковое заявление пополнилось просьбой признать брачный договор с третьей женой недействительным. Адвокаты допустили, что женщина не просто выиграет суд, но может отказаться жертвой мошеннической схемы. Последующие супруги получали деньги из семейного бюджета Марал и Виталия. В случае предварительного сговора ситуация может резко измениться.

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