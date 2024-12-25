Эксперт оценила жизнеспособность идеи многоженства в России

Юрист Анна Черепанова посчитала, что идея о праве мусульман иметь много жен не приживется в России. В разговоре с RuNews24.ru специалист напомнила об очевидной проблеме, которая бы последовала в случае принятия многоженства.

Троеженство, многоженство и другие подобные инициативы быстро устраняют в РФ, так как они противоречат Семейному кодексу и Конституции. По мнению юриста Черепановой, разрешение о нескольких браках привела бы к социальным волнениям.

«Это очень скользкая дорожка, которая несомненно бы привела к смуте в российском обществе. Если следовать логике, то следующим шагам был бы отказ мусульман следовать российским законам. Что дальше? Нарушение статей Уголовного кодекса», — отметила юрист.

Таким образом специалист считает, что идея о многоженстве даже для мусульман страны не приживется в РФ.

Напомним, зампредседателя ДУМ России и муфтий Москвы заявил о фетве, разрешающей иметь мусульманам до четырех религиозных браков. Однако следом организация и ее руководитель получили предостережение от Генпрокуратуры: отозвать скандальное решение, так как оно не соответствует законам страны.

Ранее сообщалось, что ДУМ РФ отклонил скандальную фетву о праве мусульман страны иметь множество жен.