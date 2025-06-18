Появилась информация об угрозе жизни экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области

В автомобиль «Рено-Каджар» дочери экс-зампредседателя Законодательного собрания Запорожской области от «Единой России» Николая Пастушенко было заложено СВУ, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, самодельное взрывное устройство обнаружил лично Пастушенко. Предположительно, именно он был возможной целью атаки. Источники рассказали, что устройство было найдено 16 июня. Бомбу с 500 г взрывчатого вещества прикрепили под водительским сидением. Согласно предварительной оценке, для изготовления устройства использовали пластиду, которую обмотали скотчем. Автомобиль находился в гаражном кооперативе в городе Днепрорудное.

«Поражающих элементов в устройстве не было», — сообщил телеграм-канал Baza.

По данным канала, депутат возглавлял военно-гражданскую администрацию Днепрорудного в период с апреля 2022-го по сентябрь 2023-го. После он продолжил политическую карьеру в должности первого зампредседателя Заксобрания Запорожской области. В феврале освободил данную должность.

Будучи главой города, Пастушенко рассказывал, как изменился город после вхождения в состав РФ. Проблемы были не только в сфере развития, но и ментальности. Так, в населенном пункте в свободном доступе можно было найти запрещенные вещества. Вредная привычка негативно отражалась на населении. Местной власти удалось решить проблему.

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