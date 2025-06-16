В Херсонской области предотвратили теракт в отношении представителей власти, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Так, силовики задержали российского гражданина 1974 года рождения, который подготовил взрывное устройство для организации нападения. Отмечается, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами.

В ходе проведения оперативных мероприятий у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ), состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства, марки «С-4» массой 1250 г, электродетонатор и программируемый блок управления.

Задержанный дал признательные показания. В отношении него заведены уголовные дела по статьям о подготовке к организации террористического акта (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1). По этим обвинениям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственные органы продолжают работу по выявлению и задержанию возможных сообщников и лиц, оказавших содействие злоумышленнику, а также устанавливают все обстоятельства планируемого теракта.

Ранее сообщалось, что на Кубани задержали троих мужчин, пытавшихся за деньги поджечь релейный шкаф.