Стала известна судьба членов экипажа пропавшего в Якутии Ан-2

Члены экипажа пропавшего в Якутии самолета Ан-2 найдены. Об этом в телеграм-канале сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.

Ранее стало известно, что российский самолет Ан-2 подал сигнал бедствия во время полета. По информации Перфильева, воздушное судно вылетело на авиамониторинг лесных пожаров в Томпонском лесничестве и пропало. Связи с экипажем, состоящим из трех человек, не было.

Отмечалось, что на поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 АК «Полярные Авиалинии» с тремя спасателями из Якутска.

«Самолет найден, все живы», — написал министр.

Инцидент с Ан-2 также прокомментировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Там отметили, что экипаж самолета состоял из двух пилотов и специалиста-наблюдателя, которые получили ушибы и ссадины в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что следствие завело уголовное дело по факту пожара во Владивостоке, из-за которого погиб один человек.