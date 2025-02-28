Появились новые подробности смерти Джина Хэкмена и его супруги

По данным издания, ремонтник не был уверен, что обнаружил тела людей. Он уточнил, что на полу видит человека, возможно, двух. Они не двигаются. Создавалось впечатление, будто они мертвы. Человек, чье имя не распространяется, был очень взволнован. Мужчина, повторяя слова, тяжело дышал. Он не смог ответить на вопросы о возрасте обнаруженных людей. Просто неоднократно просил, чтобы по указанному адресу срочно провели проверку.

Издание TMZ ознакомилось с протоколом полиции. Сотрудники правоохранительных органов указывают на детали, требующие особенного внимания. Так, дверь была незапертой. Внутри комнаты не на своем месте находился обогреватель. Пузырек с лекарством был открыт. Препарат рассыпался.

«Полицейские заметили здоровую собаку, свободно бегающую по территории и еще одну, рядом с умершей женщиной. Мертвая собака лежит возле нее», — указано в материале TMZ.

По данным издания, с одно стороны, нет оснований, чтобы заявлять о криминальной смерти актера и его супруги. На телах не обнаружено следов борьбы, а в доме отсутствуют посторонние запахи, например, газа. С другой стороны, есть много зацепок, которые кажутся незначительными.

Ранее стала известна возможная причина смерти обладателя «Оскара» Хэкмена.