Стала известна возможная причина смерти обладателя «Оскара» Хэкмена

Американский актер, дважды удостоенный премии «Оскар», Джин Хэкмен скончался в 95 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стало отравление угарным газом, пишет портал TMZ.

Трагические обстоятельства смерти актера стали известны после обнаружения его тела вместе с телом супруги в их доме в Санта-Фе, Нью-Мексико.

Отмечается, что правоохранительные органы не нашли признаков насильственной смерти, однако следствие под руководством шерифа округа Адана Мендосы продолжается. Полицейские установили, что супруги были мертвы не менее суток. Также мертвой найдена их собака.

Хэкмен был одной из самых ярких звезд Голливуда и оставил значительный след в истории кинематографа. Его карьера охватывает более пяти десятилетий. Он прославился благодаря своим выдающимся ролям в таких фильмах, как «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки» и «Семейка Тененбаум».

В 2004 году Хэкмен заявил об уходе из киноиндустрии. Его последним проектом стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту».

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