Появились первые подробности жуткого происшествия на рельсах на юге Кузбасса

В Кузбасском центре медицины катастроф корреспонденту VSE42.Ru сообщили, что в результате наезда электрички на людей в Старом Таштаголе погибли мужчина и женщина.

По информации издания, об инциденте стало известно из соцсетей. Местный блогер рассказал, что парня и девушку сбила электричка. Он опубликовал фото. Судя по кадрам, возле пострадавших собралось много людей. К железнодорожным путям прибыли спасатели. Информации о состоянии пострадавших не было.

В региональном центре медицины катастроф проинформировали, что люди не выжили. Документы у пострадавших найдены не были, поэтому специалисты не могут назвать возраст.

«Погибли мужчина и женщина», — сообщили сайту VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.

В центре сообщили, что о происшедшем проинформированы сотрудники правоохранительных органов. Они будут устанавливать личности погибших и обстоятельства, при которых произошла трагедия.

