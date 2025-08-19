В СК расследуют причины смерти в нижегородских лесах актрисы Шельменкиной

В Семёновском районе Нижегородской области в лесу трагически оборвалась жизнь актрисы Нижегородского государственного академического театра кукол Софьи Шельменкиной. Она отправилась в лес за ягодами и не вернулась. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, В возрасте 79 лет Софья Шельменкина 7 августа отправилась в лес и перестала выходить на связь с близкими. Волонтёры начали поиски, и через несколько дней бездыханное тело актрисы было найдено.

«По данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова. При этом криминальных признаков смерти не обнаружено», — заявили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Окончательные результаты экспертизы, которая позволит установить причины смерти, будут получены позже, добавили в ведомстве.

